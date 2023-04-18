В Польше во время тренировок украинских военных столкнулись два танка Leopard. В результате у одного из "Леопардов" оторвало башню.

Об инциденте рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка.

"Произошла такая "мелкая авария": украинские солдаты, тренировавшиеся на все еще польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, вырвав башню из корпуса", - описал инцидент Павелка в своем Youtube-канале.

Ранее в сети появилось видео обучения украинских военных управлению танками Challenger 2. На видео можно заметить элементы тренировок ведения боя, преодоления водных преград и управления боевой машиной на разных участках ландшафта. В ведомстве напомнили, что Великобритания обязалась предоставить Киеву 14 таких танков и боеприпасы.

Кроме того, мы писали, что в США 65 украинских военных закончили обучение на американском зенитном ракетном комплексе Patriot и уже прибыли в Европу. Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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