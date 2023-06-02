В пятницу, 2 июня, в индийском штате Одиша столкнулись три поезда. Погибли не менее 50 человек, пострадали 350. Под опрокинувшимися вагонами могут находиться люди.

Об этом пишет газета Hindustan Times.

Трагедия случилась недалеко от города Баласор в штате Одиша. По предварительной информации, пассажирский поезд Бангалор - Калькутта частично сошел с рельсов после столкновения с пассажирским составом. Часть вагонов оказалась на соседних путях, и в них врезался скорый поезд "Коромандельский экспресс", следовавший из Калькутты в Ченнаи.

Пострадавших ищут десятки спецгрупп. В спасательных операциях задействовано более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Персонал расположенных рядом медколледжей и больниц поднят по тревоге. Власти опасаются, что многие пассажиры могут оставаться заблокированными в поврежденных вагонах.

Ранее мы писали, что весной в Греции пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, столкнулся с грузовым. В железнодорожной катастрофе погибли 32 человека.

А в начале года в центре Мехико столкнулись в метро два поезда. Погиб один человек, 23 ранены.