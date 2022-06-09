В Иране поезд с 420 пассажирами, следовавший из города Тебес в Йезд, сошел с рельсов. Это произошло вблизи станции города Тебес, сообщает агентство AA.



По предварительным данным, погибли семнадцать человек, тридцать пассажиров пострадали. Состояние пяти оценивается как тяжелое.

На место происшествия прибыли двенадцать карет скорой помощи, направлены три санитарных вертолета. По информации издания, поисково-спасательная операция продолжается.

Фото: aa.com.tr

Мы рассказывали о недавнем крушении поезда в Германии. Сообщается, что переполненный состав ехал из Гармиша в направлении Мюнхена и сошел с рельсов. Несколько вагонов перевернулись и легли на бок, некоторые упали с насыпи. В катастрофе погибли две гражданки Украины, которые спасались в Германии от войны. Всего же погибло пять человек. Около 60 получили ранения, 16 из них - серьезные.

Также "Страна" писала о том, что вблизи ливанского города Триполи затонуло судно, на борту которого находилось около 60 человек. Ливанский Красный Крест направил семь машин скорой помощи в порт Триполи.