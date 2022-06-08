В городе Куэрнавака в Мексике оборвался подвесной мост вместе с людьми. Инцидент произошел во время торжественной церемонии открытия сооружения, когда по мосту проходили люди.

Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На ролике можно увидеть, что мост внезапно оборвался вниз и на камни в водоеме полетела толпа людей. Судя по видео, высота была не критически большая, поэтому никто не умер.

Среди тех, кто упал, был мэр города Куэрнавака, Хулио Уриостеги, его жена, чиновники и другие местные жители.

Известно, что вниз полетели около 20 человек. В результате восемь человек пострадали. Через несколько часов после инцидента мэр отметил, что это могло произойти из-за того, что люди начали прыгать на сооружении и мост не выдержал их вес.

Мы рассказывали, что в начале зимы на юге Мексики произошло страшное ДТП. Там грузовая машина, в которой ехали более 100 мигрантов из Центральной Америки, перевернулась и врезалась в мост. В результате аварии погибли по меньшей мере половина из них.

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