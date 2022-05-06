Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал американских чиновников за то, что они отправили миллиарды в Украину, одновременно "затягивая с оказанием помощи странам Центральной Америки".

Об этом пишет The Independent.

По словам Обрадора, выделить средства на развитие Центральной Америки, где царят бедность и безработица, обещал еще предшественник Байдена Дональд Трамп. Президент Мексики напомнил, что Украине США выделили уже 30 миллиардов долларов, и попросил выделить Мексике $4 млрд.

При этом Обрадор признал, что сравнивать ситуации в Украине и Мексике нельзя:

"Это разные вещи, и их нельзя сравнивать категорично, но [Штаты] уже одобрили 30 миллиардов долларов на войну в Украине, а мы ждем со времен президента Дональда Трампа, просим выделить 4 миллиарда долларов, а на сегодняшний день ничего, абсолютно ничего", - сказал Лопес Обрадор.

Как писала "Страна", из-за войны в Украине порядка 100 украинских беженцев каждый день попадают в США, тогда как сотни стоят на американо-мексиканской границе. В ожидании переезда в США украинские беженцы живут в Мексике в ужасных условиях лагеря беженцев города Тихуана. Люди спят на полу забитых до отказа спортзалах или, в лучшем случае, на двухъярусных кроватях.

Мы также подробно описывали, как украинцы появились на границе США и Мексики. Это произошло потому, что США, несмотря на обещание принять до 100 000 украинских беженцев, пока не приняли ни одной программы переселения. Поэтому все больше украинцев бронируют авиабилеты в Мексику, где виза не нужна.

Тем временем война в Украине продолжается уже 72-й день. "Страна" следит за происходящим 6 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 71-го дня войны. Главком Валерий Залужный сообщил, что украинские силы перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. В Мариуполе продолжались бои на "Азовстали". Также усилились бои в Николаевской области.

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