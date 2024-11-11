К западу от Курахово Донецкой области подорвана дамба водохранилища, и вода заливает прилегающие села.

Об этом сообщают украинские и российские телеграм-каналы.

По данным российских пабликов, подорвана дамба у села Старые Терны, которое является одной из целей российского наступления. К нему армия РФ приближается с двух сторон, чтобы блокировать Курахово с тыла.

Официальных подтверждений этой информации на данный момент нет.

Тем временем уже высказываются версии, кто мог взорвать дамбу. Одни каналы пишут, что это сделала Украина с целью замедлить продвижение российских войск. Другие - что дамбу уничтожили россияне, чтобы затопило дороги, по которым снабжаются гарнизон в Курахово, а также украинские силы к северу от реки Волчьей и Кураховского водохранилища.

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Накануне ночью Украину атаковало рекордное количество "Шахедов" - 145 беспилотников. Силы ПВО сбили 62 дрона. Также газета The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники написала, что Россия собрала в Курской области 50-тысячную группировку, в которую входят и северокорейские войска. Идет подготовка к крупному наступлению.

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