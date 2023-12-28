Россия занижала реальное число жертв наводнения после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Об этом говорится в публикации Associated Press.

После прорыва дамбы "власти" аннексированной части Херсонской области заявляли о 59 погибших. Однако, согласно данным AP, "не менее сотни" мирных жителей погибли только в городе Олешки.

Для расследования издание пообщалось, в частности, с тремя медицинскими работниками, которые вели учет погибших в Олешках. По их оценкам, в Олешках утонуло от 200 до 300 человек.

Кроме того, оккупационные власти взяли под свой контроль процесс выдачи свидетельств о смерти и угрожали медикам, пытавшимся помешать этому. Тела направляют на вскрытие в регионы, где действуют врачи, находящиеся под влиянием России, а волонтерам запрещено осуществлять поиск и проводить похороны умерших.

Напомним, что 5 июня, стало известно, что россияне взорвали Каховскую ГЭС.

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления", - говорится в сообщении.

В ООН подсчитали, что ущерб для Украины достиг почти 14 млрд долларов. Согласно отчету, прямой ущерб, причиненный инфраструктуре и активам Украины, составил 2,79 млрд долларов, а размер общего ущерба превышает 11 млрд долларов.

Наибольшей проблемой, вызванной подрывом Каховской ГЭС, является длительное влияние на окружающую среду. Прямые повреждения инфраструктуры и активов были самыми большими в энергетическом и жилом секторах.