Боец ВСУ с позывным "Мучной" подтверждает бои в центре Курахово, о которых вчера писали российские паблики, а сегодня Deep State.

"Бои проходят за центральную часть, враг бьет в район автостанции и рынка южнее элеватора", - сообщает "Мучной" в своем телеграм-канале.

Южнее города, в "кармане", он подтверждает захват села Дальнее и перерезание трассы. И сообщает о попытках штурмовать Успеновку. В случае ее потери "физически это будет уже котел", пишет "Мучной". И советует бойцам выходить оттуда.

На южном фронте видна попытка россиян окружить Великую Новоселку.

Как показывает карта Deep State, армия РФ продвинулась на запад со стороны Ясной Поляны в сторону Роздольного. Также есть продвижение у Новодонецкого непосредственно в сторону Великой Новоселки.

На западе удар идет через Ровнополье. Пока до охвата этого участка далеко.

О таком замысле россиян пишет и боец ВСУ "Мучной". Он считает, что РФ удастся перерезать главную дорогу снабжения Великой Новоселки, если она выйдет на реку Мокрые Ялы (отмечено на карте).

Также окружение ВСУ возможно, если будет перерезана трасса на западе, которая уже под огневым контролем. Видимо, имеется в виду трасса Новоселка-Времьевка.

Война в Украине идет 1002-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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