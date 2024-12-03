Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 4 декабря, прибудет с визитом в США, где встретится со сторонниками избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет издание NV со ссылкой на источники.

Сообщается, что Ермак проведёт встречу, в частности, с Китом Келлогом, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпосланника по Украине и РФ.

Ермака будут сопровождать глава Минобороны Рустем Умеров и министр экономики Ольга Свириденко.

Ранее мы публиковали пять главных положений плана Келлога по Украине. Так, в план входит давление на Украину и Россию, чтобы они договорились о прекращении огня и начали переговоры, и стимулы для России и Украины.

Подробнее о том, что означает выдвижение Трампом Кита Келлога спецпосланником по Украине, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1014-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 3 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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