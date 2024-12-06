Делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком осталась "довольна" встречей с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Но некоторые украинские чиновники продолжают опасаться сделки между Трампом и Путиным "через голову" Киева.

"Встреча должна была стать знакомством и приветствием для обеих сторон, чтобы узнать друг друга и начать развивать личные отношения перед вступлением Трампа в должность в январе. Встреча с Уолтцем и Вэнсом была долгой и содержательной и украинская сторона осталась довольна тем, как все прошло", - говорит источник.

От Украины на переговорах были, кроме Ермака, замминистра обороны Сергей Боев, советница главы ОП Дарья Заривная и министр экономики Юлия Свириденко.

От Трампа - будущий вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпредставитель по Украине Кит Келлог и советник по нацбезопасности Майк Уолтц.

После переговоров в Вашингтоне Ермак еще ненадолго заехал в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, где встретился с будущим главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

"Украинские чиновники говорят, что они с нетерпением ждут работы с Трампом и провели продуктивные ранние встречи. Но за кулисами некоторые опасаются, что Трамп может договориться о плохой сделке с президентом Путиным через их головы в попытке закончить войну как можно скорее", - пишет Politico.

Напомним, Келлог рассказал, что Трамп и Зеленский на встрече в сентябре обсуждали завершение войны.

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