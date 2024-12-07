Шольц уверен, что с Трампом можно разработать совместную стратегию для Украины - СМИ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже "подробно" общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины.
Главу немецкого правительства цитирует медиагруппа Funke.
Также представители Шольца имели прямые контакты с советниками Трампа по вопросам безопасности.
"Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остаётся то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", – заявил Шольц.
Напомним, перед этим германский канцлер созванивался с Владимиром Путиным и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее в Reuters писали, какие планы по Украине рассматривает окружение Трампа.
Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.