Канцлер ФРГ Олаф Шольц уже "подробно" общался с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом о совместной стратегии в отношении Украины.

Главу немецкого правительства цитирует медиагруппа Funke.

Также представители Шольца имели прямые контакты с советниками Трампа по вопросам безопасности.

"Я уверен, что мы сможем разработать совместную стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остаётся то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", – заявил Шольц.

Напомним, перед этим германский канцлер созванивался с Владимиром Путиным и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Reuters писали, какие планы по Украине рассматривает окружение Трампа.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.