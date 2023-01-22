Делегация американских военных и экспертов во главе с генералом армии США Китом Келлогом посетила освобожденный Изюм.

Их сопровождал харьковский губернатор Олег Синегубов, который и сообщил о визите.

"На месте обсудили вопросы дальнейшего восстановления Изюма, ситуации безопасности и гуманитарной ситуации в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере", - прокомментировал визит Синегубов.

Напомним, в начале декабря прошлого года под Изюмом на мине подорвалось авто с хлебом, двое мужчин погибли на месте.

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