Член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон из Южной Каролины внес в Конгресс США законопроект о ленд-лизе для Украины и Израиля.

Карточка документа появилась на сайте законодательного органа.

Как написал политик в Х, этот закон предоставит Дональду Трампу "гибкие полномочия для отправки победоносного оружия нашим партнерам, включая Украину, чтобы сдержать военного преступника Путина, как Байден должен был сделать давно". Он также призвал "пригласить Россию за стол переговоров с помощью американской силы".

Отметим, что ленд-лиз - это платные поставки оружия, пусть и с отложенным платежом. Поэтому при Джо Байдене закон так ни разу и не применялся, хотя действовал до 2023 года, а Украине все вооружения передвались безвозмездно или в виде более выгодных для Вашингтона, чем ленд-лиз, кредитов.

Также непонятно, насколько инициатива Уилсона совпадает с позицией Трампа, который говорил о желании, наоборот, прекратить тратить средства на Украину и переложить эту обязанность на Европу.

Напомним, СМИ пишут, что у Трампа хотят продавать европейцам оружие для Украины на коммерческой основе, тогда как ленд-лиз - это механизм быстрых поставок, при котором деньги поступают гораздо позже.

Мы уже рассказывали, что в Республиканской партии далеко не все разделяют позиции Трампа и Джей Ди Вэнса о скорейшем окончании войны в Украине. Часть республиканского истеблишмента выступает с позиций еще более радикальных, чем Байден, призывая снять любые ограничения на поставки оружия Украине и ужесточить давление на Россию по всем направлениям.

Во время первого срока Трампа представители республиканской старой гвардии занимали командные высоты в его администрации, однако сейчас ситуация изменилась. Тем не менее, как видим, активные попытки повлиять на позицию президента США со стороны старых республиканцев продолжаются.