Соединенные Штаты на встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии хотят определить, "готова ли Украина пойти на существенные уступки России ради прекращения войны".

Об этом со ссылкой на свои источники пишет агентство Reuters.

"Нельзя сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по каким-либо вопросам", - заявил один из чиновников о предстоящих переговорах.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014-го или 2022 года, это о многом говорит", - заявил другой американский чиновник.

Делегация США также хочет узнать, насколько серьезно настроен Киев на улучшение отношений с администрацией американского президента Дональда Трампа после скандала в Белом доме, добавляет агентство.

Встреча предположительно состоится во вторник.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на источник сообщает, что американцы встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими представителями, но и с россиянами.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщает телеканал.

Источник не стал уточнять, кто именно примет участие в американо-российских переговорах.

Между тем Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии "могут произойти очень значимые события".

"Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - Ред.) принимают различные переговоры. И туда отправляются многие хорошие люди.

Я думаю, у Украины все будет хорошо. И у России, думаю, тоже все будет хорошо. На этой неделе могут произойти очень значимые события. Надеюсь на это", - заявил президент США.

Напомним, ранее Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии.

Накануне в вечернем обращении президент Украины заявил, что отправится в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Украины и США.