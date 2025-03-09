Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра, 10 марта, отправится в Саудовскую Аравию, где пройдут переговоры Украины и США.

Об этом Зеленский сообщил в традиционном вечернем обращении.

"Будет мой визит в Саудовскую Аравию. Также на сегодняшний день ещё более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии, Украине и Соединенных Штатах. Надеемся на результат. И это касается и приближения мира, и продолжения поддержки", – сказал президент.

Ранее Зеленский назвал состав украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии.

Напоминаем, война в Украине идёт 1110-й день. Последние новости с главными событиями 9 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне в Генштабе сообщили об атаке в направлении Суджи с северо-западной стороны из района Коренево. В Курской области армия РФ взяла под свой контроль Старую и Новую Сорочину, а также Николаевку. Западные СМИ пишут, что запрет США на передачу разведданных Киеву привёл к большим потерям ВСУ.

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