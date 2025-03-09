Президент Украины Владимир Зеленский пережил жесткое пробуждение после визита в США и теперь кардинально изменил позицию по сделке о редкоземельных металлах.

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон на одной из радиостанций.

По его словам, лидер Украины заинтересован в подписании соглашения о редкоземельных металлах с США.

"Я действительно благодарен и рад, что Зеленский за последние несколько дней кардинально изменил свою позицию. Фактически, он извинился за все это. И сказал: "О нет, нет, мы все-таки хотели бы заключить это соглашение". Думаю, он испытал жесткое пробуждение", - сказал Джонсон.

Он также заявил, что знает о недовольстве этой ситуацией в Украине, однако назвал необходимостью вернуть Зеленского за стол переговоров.

Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Украина и США могут подписать соглашение о недрах в ходе встречи в Эр-Рияде, однако пока такой четкой договоренности нет.

В то же время СМИ пишут о том, что Соединенные Штаты не возобновят военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения о недрах.