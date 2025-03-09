У президента США Дональда Трампа могут "подорвать лидерство" президента Украины Владимира Зеленского на внутреннем политическом поле.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в США поднимают вопрос о проведении выборов и начинают разговоры с внутренними политическими соперниками Зеленского.

Больше всего в этом контексте у Зеленского опасаются американских санкций против него и его окружения.

"Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США. ... Многие люди очень нервничали, и президент очень нервничал", - заявил изданию украинский чиновник.

Такие санкции могли бы ослабить Зеленского даже больше, чем сокращение помощи.

"Если бы Вашингтон сделал это, обвинив кого-либо в его внутреннем кругу в связях с коррупционными схемами, он мог бы быстро потерять европейскую поддержку, которая стала только более важной в последние дни", - пишет издание.

Однако также отмечается, что после письма Зеленского с "сожалением" и готовностью к переговорам США немного "остыли".

"Тем не менее, остаются опасения по поводу того, сможет ли Зеленский убедить Вашингтон вновь присоединиться к делу Украины", - говорится в статье.

Ранее Times писала, что Зеленский пытается вернуть себе поддержку США, а некоторые политики опасаются, что любые значимые переговоры с Россией могут оказаться невозможными, пока он находится у власти.