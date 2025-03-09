Соединенные Штаты не возобновят военную помощь Украине даже в случае подписания соглашения о недрах. Об этом сообщает NBC News.

Президент США Дональд Трамп хочет увидеть нечто большее, чем просто сделку по минералам, чтобы возобновить помощь и разведданные Украине. А именно - готовность Украины к мирному урегулированию и компромиссам для завершения войны, отмечает издание.

"На этой неделе в Саудовской Аравии должна состояться встреча официальных лиц США и Украины, при этом Трамп сосредоточит внимание на готовности Зеленского пойти на уступки в ходе переговоров", - пишет NBC.

Трамп в частном порядке дал понять помощникам, что подписанного соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными, сообщают представитель администрации и другой американский чиновник.

"Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявили чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как передача территории России. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны, заявили чиновники", - говорится в статье.

Ранее Трамп заявил, что если украинская сторона не хочет заключать мирное соглашение, американцы уйдут.

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