Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский вернется, чтобы подписать ресурсную сделку.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

При этом лидер Соединенных Штатов не уточнил, идет ли речь о новой поездке президента Украины в США или в виду имелось подписание соглашения без визита.

Несмотря на это, Трамп подчеркнул что придерживался "жесткой" позиции по России, однако при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - сказал президент США, говоря о санкциях, введенных против России во время его первого президентского срока.

Также Трамп заявил, что Зеленский брал деньги у США, "как конфетки у ребенка" и "не был благодарен".

"Он брал деньги у этой страны при Байдене, как конфетки у ребенка - так это было для него просто. И я не думаю, что он был за это благодарен. Мы дали ему, по моему мнению, 350 миллиардов долларов", - сказал американский президент.

Кроме того, Трамп считает, что "Украина может не выжить в любом случае".

Президенту США в эфире Fox News задали вопрос: "Вас устраивает, что Украина может не выжить, если вы уйдете оттуда?"

"Ну, она может не выжить в любом случае. И второе: эта война не должна была случиться, поэтому мы заканчиваем с этим", - ответил Трамп.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Зеленский пережил жесткое пробуждение после визита в США и теперь кардинально изменил позицию по сделке о редкоземельных металлах.

Сегодня же издание The Washington Post написало о том, что у Трампа могут "подорвать лидерство" Владимира Зеленского на внутреннем политическом поле. Речь о поднятии вопроса о проведении выборов и разговоров с внутренними политическими соперниками Зеленского.