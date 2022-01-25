Владимир Зеленский ответил на комментарий пользователя Инстаграма по поводу оккупации Харькова Россией. Президент заявил, что этого не произойдет никогда, хотя на днях утверждал обратное.

Переписка с пользователем состоялась под постом от 24 января с видеообращением Зеленского по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Итог сегодняшнего заседания СНБО – не громкие решения для медиа-пространства, а важные выводы для общества и граждан. Они звучат просто: все под контролем, причин для паники нет", - подписал Зеленский видеоролик.

Под ним набралось без малого пять тысяч комментариев. Пользователь strelnickoff оставил такой: "Харьков надеется. Харьков – это Украина не хочет быть оккупированным Россией".

На эти слова отреагировал президент (или тот, кто ведет его соцсети) с массой восклицательных знаков.

"И никогда не будет оккупирован! Никогда!!! Потому что Харьков - это наш город с нашими крутыми людьми!!!!!!!" - ответил Зеленский.

Такая уверенность резко контрастирует с тем, что Зеленский говорил буквально четыре дня назад в интервью от 21 января газете The Washington Post. Тогда президент заявил, что Российская Федерация может продолжить военную эскалацию и вторгнуться на территории Харькова.

Эти слова вызвали возмущение у харьковчан, включая мэра Первой столицы Игоря Терехова. "Страна" приводила мнение горожан по поводу прогноза Зеленского.