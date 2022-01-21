Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова Россией вызвало у горожан негативную реакцию.

Харьковчане обвиняют Зеленского в раздувании паники (при том, что сам Зе позавчера просил ее не раздувать).

В частности, об той ситуации написала журналист Юлия Колтак:

"Харьков - несмотря ни на что, не благодаря, а вопреки - сегодня самый развитый город в Украине.

Последние 8 лет, несмотря на близость к фронту и границу, здесь строили, создавали, открывали, реставрировали, развивали.

Всеми силами пытались привлечь инвесторов и часто это удавалось. Благодаря местным и вопреки Киеву.

А теперь представьте, как один клоун, одним лишь своим необдуманным заявлением множит на ноль усердия сотни тысяч людей и отпугивает инвесторов. Харьков, сил тебе!"

Кроме того, заявление Зеленского уже пошло на мемы. Президенту припомнили его заявление в среду с призывом не паниковать.

Пресс-секретарь президента Никифоров был вынужден оправдываться и пытаться как-то разъяснить слова президента: "Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский снова призвал ввести санкции против России, а не ждать вторжения.

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