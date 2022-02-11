Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений.

Об этом написал в Facebook руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко.

"В 16:43 10.02.2022 управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", - написал Клименко.

Также Клименко обвел красным сообщение об отмене учений, которое, по его мнению, означает и отмену перекрытия участков в Керченском проливе.

При этом он уточнил, что учения в Черном море не прекращены, а значит, и запретные зоны там остались.

Как писала "Страна", 10 февраля в Министерстве иностранных дел Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

В Кремле в ответ заявили, что все военные маневры проходят в соответствии с международным правом. И добавили, что торговые маршруты в ходе учений блокировать не будут.

Между тем СНБО на выездном заседании 11 февраля планирует рассмотреть вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.