Россия сообщила, что не перекрывает Керченский пролив для проведения военных учений
Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений.
Об этом написал в Facebook руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко.
"В 16:43 10.02.2022 управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", - написал Клименко.
Также Клименко обвел красным сообщение об отмене учений, которое, по его мнению, означает и отмену перекрытия участков в Керченском проливе.
При этом он уточнил, что учения в Черном море не прекращены, а значит, и запретные зоны там остались.
Как писала "Страна", 10 февраля в Министерстве иностранных дел Украины выразили "решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".
В Кремле в ответ заявили, что все военные маневры проходят в соответствии с международным правом. И добавили, что торговые маршруты в ходе учений блокировать не будут.
Между тем СНБО на выездном заседании 11 февраля планирует рассмотреть вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.