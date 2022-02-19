Президент Украины Владимир Зеленский выступает в субботу, 19 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, туда ему советовал не ездить президент США Джо Байден.

"Украина хочет мира, Европа хочет мира, а Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет", - начал Зеленский.

Потом он отправился в исторический экскурс. Привел примеры Второй мировой и осудил практику "умиротворения агрессора".

"Тон Зеленского, как и в прошлом году, "обличительный". Вопрошает, "как мы дошли" до такого кризиса. То есть виноват в этом весь мир. "Равнодушие делает соучастником". В общем понятно, почему Байден не хотел видеть Зеленского в Мюнхене", - говорится в сообщении телеграм-канала "Политика страны".

Общая тональность речи Зеленского в Мюнхене в том, что Украина требует, а не просит помощи у Запада по безопасности. Поскольку именно Украина "сдерживает одну из самых больших армий мира".

В этом контексте президент упрекнул Германию за присланные пять тысяч шлемов.

"К слову, Украина от них не отказалась. Поэтому выходит не слишком красиво", - напоминает "Политика страны".

Также Зеленский заявил, что будет возвращать Крым и Донбасс только мирным путем. Так он ответил на опасения Путина, что Киев, если вступит в НАТО, может пойти в атаку на полуостров.

Также президент сказал, что Минский процесс тормозится нынешним военным обострением.

Зеленский сообщил и то, что в Трехсторонней контактной группе находятся черновики законопроектов из политической части "Минска-2".

Но, по его словам, Россия блокирует переговорный процесс.

"Это, конечно, что-то новое. На днях канцлер Германии Шольц заявил, что Зеленский пообещал внести в ТКГ проекты этих законов. С тех пор группа не собиралась. Куда тогда Украина внесла "драфты" этих документов?" - комментирует "Политика страны".

Кроме того Зеленский инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Цель - переговоры по гарантиям безопасности Украине. Это будет последняя попытка Украины. Если такие консультации не пройдут или окажутся безуспешными, меморандум "будет поставлен под сомнение".

Также Зеленский хочет созвать страны-члены Совбеза ООН плюс Германия и Турция для выработки гарантий Украине. Президент Украины в к тому же требует Украине "ленд-лиз", точные сроки вступления в НАТО и поставки новейших видов оружия.

Зеленский назвал провокацией обстрел Ростовской области со стороны Украины. "Там никто не ранен и не убит. Они стреляют сами, это такой цинизм".

Также он не думает, что Россия "всем народом" пойдет на войну против Украины: "РФ – это целый народ. Не думаю, что все они пойдут на нас войной... Ситуация страшная, это трагедия для нашей нации... Но это трагедия и для россиян, которые имели отношения с украинцами. Но мы сейчас не о соседстве, а о том, чтобы война не началась".

Еще одна линия Зеленского сегодня в Мюнхене: "если не берете в НАТО, давайте юридические гарантии безопасности". Пока в мире никто не выражал готовности такие гарантии обсуждать.

Президент Украины на Мюнхенской конференции повторил свою старую шутку на одном из подобных мероприятий. У него прекратился перевод в наушниках. Он заявил, что это "кибератака" и сказал, что "они (русские) уже здесь".

Также Зеленский продолжил разгонять "зраду" против Запада. "У меня был разговор с лидером одной из ведущих стран. Мне сказали, война начнется через несколько дней. Я сказал - введите санкции сегодня. Мне ответили, введем когда начнется война", - рассказал президент.

Он добавил: если вы 100% знаете о войне, то почему не хотите предупредить ее санкциями? Потом ведь будет уже поздно.

Но, по его словам, Запад отказывается даже заранее озвучить все санкции против России. То есть Зе ведет к тому, что у Запада может и не быть никакой информации о "вторжении". И его просто-напросто "разводят".

"Политика страны" анализирует "наезжающий на Запад" тон Зеленского: "Зе заявил, что для того, чтобы помочь Украине, не нужно постоянно говорить о возможных датах вторжения. Также он потребовал "честного ответа" по поводу вступления в НАТО. "Нам говорят, что двери НАТО открыты, но пока "посторонним вход воспрещен", - сказал Зеленский. Также он сказал, что Украина будет защищать свою землю вне зависимости от того будет ли ей кто-то помогать или нет. В общем Зе в Мюнхене рушит создаваемую Байденом картину "западные демократии сплотились вокруг защиты Украины от агрессии". Зе, скорее, несёт другой тезис: "Западные демократии кинули Украину".