Трасса Кипти-Бачевск в Сумской области находится под контролем Вооруженных сил Украины и терробороны.

Об этом глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий заявил в видеообращении, которое обнародовано его странице в Facebook.

По словам Живицкого, российские войска частично покинули трассу, частично ее освободили ВСУ. В Шостке закрепили блокпосты.

"Наши люди перекрыли въезд из РФ в Украину, сделали завалы – это и деревья, и блоки, другие заградительные сооружения, - и теперь эта трасса контролируется терробороной Сумской области", - сказал глава Сумской ОГА.

Напомним, 26 февраля российские войска захватили трассу Кипти-Бачевск. Дорога соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с РФ селом Кипти Черниговской области в направлении Киева и является частью трассы Киев-Москва.

Мы также писали, что вчера в Сумской области прошел первый обмен пленными после начала войны.

В Украине продолжается война. Вчера 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне - карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен сегодня. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - закончатся переговоры и что сейчас на фронте.