Опубликовано новое обращение президента Владимира Зеленского к украинцам. Основной упор в нем он сделал на акциях протеста, которые прокатились сегодня на занятых россиянами территориях.

"Наши люди, наши украинские не отступают. Не сдаются. Не останавливают сопротивления. Они кричат оккупантам: иди домой! Как русский корабль! Оттесняют их с нашей территории, перекрывают им дороги. Каждый метр нашей земли, отвоеванный протестом и унижением оккупанта - это шаг вперед, к победе, это шанс на жизнь украинцев во всех городах нашей Украины, куда зашел враг. Переходите в наступление, нужно идти на улицу, нужно бороться каждый раз, когда есть возможность. Как в Херсоне, как в Бердянске, как в Мелитополе, как в Конотопе" - говорит президент.

Напомним, в занятом российскими войсками Херсоне прошел митинг за Украину. Также в Мелитополе жители города без оружия пытались прогнать стреляющих российских военных.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.