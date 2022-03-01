Владимир Зеленский дал интервью CNN и Reuters, в котором рассказал, почему не верил, что Россия вторгнется в Украину. Западные лидеры не предоставили ему доказательств скорого нападения.

"Я говорил, покажите мне детали разведки, где мы видим, что идет наступательная миссия Российской Федерации. Где это есть? Где эти записи? Где эти доказательства? Может у кого-то они есть? Я обращался к некоторым западным лидерам с этой просьбой", - сказал Владимир Зеленский.

Основные заявления Зеленского из интервью CNN:

Украине нужны гарантии безопасности, если ее не берут в НАТО;

Мы не верили Западу о вторжении, потому что нам не показывали доказательств;

Бороться украинская нация будет до конца, до конца своей жизни (то есть сопротивление прекращать не намерена);

Нужно садиться за стол переговоров с Путиным, Зеленский готов это сделать (в Кремле, напомним, сегодня от этого отказались).

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