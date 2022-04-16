Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что сейчас в плену у российских оккупантов находится 700 украинских военнослужащих и около 1000 гражданских лиц. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Касательно военных, у нас в принципе приблизительный паритет: у нас более 700 их пленных, и у них приблизительно такое же количество", - сказала она.

также министр добавила, что из 1000 гражданских лиц, удерживаемых в плену, почти половина – женщины.

"Наших гражданских, к сожалению, очень много. Они схватили более 1000 человек и, к сожалению, из них около 500 - это женщины. И мы, очевидно, еще раз и еще раз будем повторять… мы не будем обменивать военных на гражданских – это запрещено Женевскими конвенциями. Мы не будем нарушать международное гуманитарное право и потому мы требуем отпустить без всяких условий и передать украинской стороне гражданских", - резюмировала она.

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