Американский эксперт по России и экс-советник Белого дома Фиона Хилл рассказала, что "атомный шантаж" президента РФ Владимира Путина приведет к тому, что многие страны могут начать разрабатывать свое ядерное оружие.

Об этом она заявила в эфире BBC News.

В частности, по ее мнению, такие страны, как Япония и Южная Корея, "действительно переосмыслят свою неядерную позицию и свою зависимость от Соединенных Штатов".

"Путин фактически говорит каждой стране: вам нужно ядерное оружие. Таким образом, вся идея нераспространения идет коту под хвост, потому что совершенно ясно, что причина, по которой мы не преследуем Россию со всем, что у нас есть, заключается в том, что у них есть ядерное оружие. И все сейчас смотрят на это и думают: "Если я хочу поступить по-своему с соседом, мне нужно ядерное оружие" — вот, в общем-то, то, что нам говорит Путин. И наоборот, все думают: "Если я собираюсь занять хорошую оборонительную позицию, я не могу полагаться на то, что кто-то другой придет мне на помощь, мне нужно ядерное оружие", - сказала она.

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