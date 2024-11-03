Избирательная гонка в США подходит к концу: выборы президента состоятся уже 5 ноября.

Социологи же продолжают оценивать шансы кандидатов на победу – в первую очередь, в т.н. колеблющихся штатах, голосованиe в которых и определит судьбу выборов в целом.

Таких штатов семь: Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина, Мичиган, Аризона, Висконсин и Невада.

И пока во всех них оба кандидата - и Камала Харрис, и Дональд Трамп идут с небольшим отрывом друг от друга. Разрыв между ними, за некоторыми исключениями, лежит в пределах статистической погрешности, а потому неудивительно, что различные службы выдают диаметрально противоположные результаты своих опросов.

По данным опроса YouGov и Times, победа на выборах пока что должна достаться Харрис: она обладает преимуществом над Трампом в Неваде (48:47), Пенсильвании(49:46), Висконсине (49:45) и Мичигане (48:45). Трамп, согласно тому же опросу, побеждает в Северной Каролине (49:48) и Джорджии (48:47), в Аризоне у обоих кандидатов ничья (48:48), однако кому достанется Аризона, по сути уже не важно. Если результаты выборов будут именно такими, то Харрис получит 50 голосов выборщиков, что в сумме с голосами выборщиков традиционно "лояльных" по отношению к демократам штатов даст ей 276 голосов – всего на 6 больше, чем нужно для того, чтобы стать следующим президентом США.

Немного иные результаты даёт опрос, проведённый центром Social Science Research Solutions для CNN. Согласно ему, Харрис побеждает в Северной Каролине (48:47), Мичигане (48:43), Висконсине (50:49) и Неваде (48:47), Трамп же опережает конкурентку в Джорджии (48:47) и Аризоне (51:47), тогда как в Пенсильвании (штате, победа в котором принесёт сразу 19 голосов выборщиков) Харрис и Трамп имеют по 49%. Впрочем, даже если Трамп выиграет в Пенсильвании, его это не спасёт: у Харрис всё равно будет 47 голосов выборщиков из колеблющихся штатов, что в сумме с 226 голосами "лояльных" штатов даст достаточные для победы 273 голоса.

Исследование, проведённое центром Fivethirtyeight, сулит Трампу победу в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Аризоне, тогда как Харрис, согласно данным этого исследования, лидирует в Неваде, Висконсине и Мичигане. Если ближе к истине окажется этот прогноз, то следующим президентом США станет Трамп: собрав 62 голоса выборщиков в колеблющихся штатах, он с триумфом вернётся в Белый Дом с весомым перевесом в 281 голос выборщиков.

Опрос центра Рэдфилда и Уинтона также констатирует преимущество за Трампом: по данным исследования, он выигрывает в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. Харрис, по данным этого исследования, может похвастаться преимуществом лишь в Висконсине, тогда как в Пенсильвании и Мичигане у кандидатов пока ничья. И если результаты будут такими, то всё решит подсчёт итогов голосования именно в этих двух штатах, причём Трампу для победы хватит голосов выборщиков любого из штатов, тогда как Харрис потребуется победа в обоих сразу.

Среди новостей по опросам встречаются и неожиданные. Например, издающаяся в штате Айова газета Des Moines Register, в своём выпуске от 2 ноября удивила всех, заявив, что, по данным опроса, проведённого изданием совместно с телекоммуникационной компанией Mediacom Iowa, в традиционно "красной" (то есть, голосующей за республиканцев) Айове внезапно лидером симпатий стала Камала Харрис: с 47% поддержки она, как утверждает издание, опережает Трампа, у которого лишь 44 %. Впрочем, другие опросы (например опрос Эмерсоновского колледжа) всё-таки предсказывают в Айове более ожидаемую и внушительную победу Трампа.

Однако этот эпизод достаточно показателен с точки зрения общей ситуации с опросами накануне выборов.

Как видно, результаты социологии очень противоречивы, а колеблющиеся штаты колеблются до конца. И это усиливает интригу относительно того, кто всё же станет следующим президентом США, а также, если разрыв по итогам выборов окажется "на грани", может дать основание итоги эти проигравшей стороне оспорить.

О том как итоги американских выборов могут отразиться на Украине читайте в отдельном материале.