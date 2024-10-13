В последние недели перед днем ​​выборов в США отношения между командами Камалы Харрис и Джо Байдена стали крайне напряженными.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на десятерых людей, знакомых с ситуацией.

У Байдена хотят, чтобы Харрис победила на выборах, но многих помощников президента уязвило, что его вытеснили из предвыборной кампании. А у Харрис говорят, что помощники Белого дома недостаточно координируют график Байдена, чтобы он способствовал избирательной кампании вице-президента. Например, в пятницу Байден дал пресс-конференцию в Белом доме, как раз когда Харрис собиралась провести мероприятие в Мичигане, из-за чего ее мероприятие получило меньше внимания прессы.

А до этого Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона Де Сантиса за то, что тот не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов. Но вскоре Байден похвалил Де Сантиса за "любезность" и "сотрудничество". Правда, источник заверил журналистов Axios, что Байден не был проинформирован о комментарии Харрис.

"В Белом доме не хватает человека, который в первую очередь думает о том, как все это повлияет на кампанию", - сказал человек из команды Камалы.

Кроме того, у Харрис хотели расширить штат сотрудников в офисе вице-президента, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой. И Камала осталась разочарована темпами, с которыми Белый дом выделяет ей людей.

Несколько помощников Байдена присоединились к кампании Харрис, однако остальная команда президента заклеймила их как нелояльных за то, что они ушли или только пока рассматривают возможность уйти.

Наконец, в течение первых недель после провальных дебатов президента в июне у Байдена публично утверждали, что Харрис менее популярна, чем глава Белого дома.

"Мы переключимся на кандидатов, которые, согласно опросам, с меньшей вероятностью победят, чем Джо Байден — единственный человек, когда-либо побеждавший Дональда Трампа", — писал заместитель руководителя кампании Роб Флаэрти сторонникам демократов после дебатов, ссылаясь на данные социсследований.

Такое случается не впервые: напряженность была очевидна между Элом Гором и Биллом Клинтоном в 2000 году, а также Джорджем Бушем-старшим и Рональдом Рейганом в 1988 году.

Несмотря на болезненные чувства некоторых помощников Байдена, большая часть персонала президента активно поддерживает и пытается работать для победы Харрис, резюмирует издание.

Официально Белый дом отрицает наличие напряженности среди двух лагерей сотрудников.

Между тем согласно новым опросам риторику Трампа в отношении Украины в США поддерживают больше, чем заявления Харрис.

На днях Байден усомнился, что выборы президента США пройдут мирно.