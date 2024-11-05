Знаменитый карликовый бегемот из Таиланда предсказал победу Дональда Трампа на выборах в США.

Об этом сообщает немецкий новостной таблоид Bild.

Четырёхмесячному бегемоту по кличке Му-Денг, за которым следят миллионы людей со всего мира, предложили две миски с едой и надписями "Дональд Трамп" и "Камала Харрис" на тайском языке.

Животное выбрало миску с именем республиканца.

Ранее ABC News на основании комплексных данных предсказали победу Трампу.

Исследовательский проект учитывает социологические, экономические и демографические показатели для анализа возможных результатов выборов, опираясь на социологические опросы с учётом степени их надёжности.

Напомним, ещё в 2000 году мультсериал "Симпсоны" предсказывал победу Камалы Харрис.

Так, в 17-й серии 11-го сезона "Симпсонов" под названием "Барт в будущее", Лиза Симпсон становится президентом США. В одном из кадров она сидит в Овальном кабинете в окружении помощников, при этом героиня сериала одета в фиолетовый костюм с белыми бусами – одежду, очень похожую на ту, в которой ходит нынешний кандидат от демократической партии.