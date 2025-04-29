Сверхзвуковой истребитель Су-27 был потерян во время отражения вчерашнего налета "Шахедов" на Черкассы из-за человеческого фактора.

Об этом сообщил глава штабного фонда 3 ОШБр Олег Петренко в эфире "Новини-LIVE".

Воздушное судно было потеряно, а сам пилот остался жив.

"Он (пилот) очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не должно было случиться. Не буду сообщать подробности", - заявил Петренко.

Напомним, вчера российские беспилотники атаковали Черкасскую область. Без газа остались около 117 тысяч потребителей и около 430 тридцати предприятий в Черкассах и области. На восстановление газоснабжения понадобится до 2-3 суток.

Ранее мы писали, что 16 апреля во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов.

Война в Украине идет 1161-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.