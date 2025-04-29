Истребитель Су-27 вчера был потерян из-за человеческого фактора - глава штабного фонда 3 ОШБр
Сверхзвуковой истребитель Су-27 был потерян во время отражения вчерашнего налета "Шахедов" на Черкассы из-за человеческого фактора.
Об этом сообщил глава штабного фонда 3 ОШБр Олег Петренко в эфире "Новини-LIVE".
Воздушное судно было потеряно, а сам пилот остался жив.
"Он (пилот) очень эффективно себя проявил сегодня, когда отражали эту атаку, но, к сожалению, человеческий фактор, ну произошло то, чего не должно было случиться. Не буду сообщать подробности", - заявил Петренко.
Напомним, вчера российские беспилотники атаковали Черкасскую область. Без газа остались около 117 тысяч потребителей и около 430 тридцати предприятий в Черкассах и области. На восстановление газоснабжения понадобится до 2-3 суток.
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