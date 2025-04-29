В Европе приходят в себя после глобального блэк-аута, который внезапно накрыл часть стран ЕС.

Самая тяжелая ситуация - в Испании, где где уже объявили чрезвычайное положение из-за сбоя в электросети и ходят слухи о новых возможных отключениях.

Поговорили с жителями страны, среди которых много украинцев, как они пережили блэк-аут.

Юрий, Андалузия

Первоначально отключению света я не придал особого значения - подумал, что речь идет о какой-то локальной аварии. Но буквально через несколько минут телефон едва не взорвался от массы сообщений в различных чатах и группах, и сразу стало ясно, что электричество в одночасье пропало почти по всей стране, также поступали сообщения об отключениях в Португалии и на юге Франции.

А уже буквально через 15-20 минут вслед за светом пропала и связь, а также мобильный интернет. Сделав минимальный запас воды и выключив (на случай скачков напряжения после включения света) электроприборы, я решил сходить на разведку на улицу.

Инфраструктурный апокалипсис был практически полным: о системах автономного электроснабжения в Испании, похоже, практически не слышали, так что город в одночасье вернулся в 19 век. Единственными островками цивилизации были некоторые крупные торговые центры, всё-таки озаботившиеся установкой электрогенераторов: там был свет и даже мобильная связь, и они быстро стали местами массового паломничества местных жителей.

Ближе к вечеру во многие административные здания подвезли электрогенераторы и организовали там пункты подзарядки телефонов и прочих гаджетов для тех, кто в этом нуждался, а в Барселоне и Мадриде развернули убежища для тех, кто нуждался в ночлеге.

Хотя, конечно, это была лишь капля в море: в целом жизнь крупных городов была парализована. Меньше всего повезло тем, кто в момент отключения света застрял в лифте: спасения таким людям пришлось ждать по нескольку часов, тысячи шли пешком по туннелям метро.

Большая часть предприятий и организаций прекратила работу, сотрудников распустили по домам. Разумеется, повсеместно «легла» система безналичной оплаты.

Одной из самых неприятных вещей было полное отсутствие связи и интернета, а значит, и информации.

Впрочем, несмотря на практически полный коллапс всего и вся, испанцы реагировали на происходящее на удивление спокойно и даже позитивно: похоже, большая их часть восприняла блэкаут просто как неожиданный дополнительный выходной, так что настроение было скорее ближе к праздничному, чем к «аварийному». Люди массово высыпали на улицу, парки, скверы и пляжи заполнились отдыхающими, а в барах и кафетериях (работающих при фонариках и свечах!) буквально не осталось ни одного свободного места (в особенности с учётом того, что это был понедельник, и многие подобные заведения по испанской традиции вообще были закрыты). Особенной популярностью пользовались те кафе, до которых «добивала» мобильная связь.

Но уже ближе к вечеру начали появляться первые признаки паники: одно дело провести пару лишних часов на приятной прогулке солнечным весенним днём вместо сидения в душном офисе, и совсем другое – ночевать в тёмных квартирах практически без «благ цивилизации» (в очень многих домах Испании газа нет, и всё, от готовки до горячего водоснабжения, завязано на электричество). К счастью, от этого испытания испанцы оказались избавлены: начиная примерно с 9 часов вечера, в города начало возвращаться электричество, а с ним и привычная жизнь. Чуть дольше потребовало восстановление работы связи: она более ли менее заработала ближе к полуночи. А утром 29 апреля власти отчитались о том, что последствия блэкаута ликвидированы для 92 % жителей страны, которые с ними столкнулись.

Что это было, до сих пор остаётся загадкой. В официальных сообщениях говорится, что блэкаут стал результатом «аномальных перепадов напряжения» в электросетях, которые, в свою очередь, были вызваны «резкими скачками температуры воздуха». Эти объяснения очень мало что объясняют, и уж точно почти не содержат даже намёка на информацию о том, что власти планируют предпринять для того, чтобы подобного не случалось в будущем. За тему блэкаута уже ухватилась оппозиция: председатель Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо обвинил правительство Педро Санчеса в излишнем увлечении «зелёной» энергетикой и недостатке внимания к работе АЭС.

Светлана Верник, Бильбао

Когда пропал свет, многие испугались, начали паниковать. Мы ехали на такси, и таксист начал рассказывать страшные истории, что такое в Испании было только когда начиналась Первая мировая война. Мол, что и сейчас болта война может начаться. Некоторые то ли в шутку, то ли всерьез говорили: «Русские наступают, надо готовиться».

Многие начали обсуждать, что эта ситуация показала, что Испания не готова воевать, все растерялись. Вот кушать, пить, гулять - это да, но к катастрофам не готова. А мы шутили, мол, нас, украинцев, уже ничем не испугать. Хотя, если честно, мы перенервничали. Ведь ни приготовить, ни постирать, ни помыться. Как жить? Воду набрали про запас - боялись, что выключат, купили пару буханок хлеба, запаслись консервами, крупами, сухарями. И то один магазин работал - китайский, все продуктовые были закрыты. Через пару часов дали свет и пока есть. Говорят, вроде хакеры так поработали, что вся Испания легла.

Вера Олийник, Барселона

У нас полдня не было света, воды, не было связи толком. Утром я видела по периметру моря военных. У меня сердце в пятки ушло. Сразу собрала тревожную сумку, собаку и поехала в сад за ребёнком. Я первым делом купила хлеба и воды, еще риса взяла и крекеров. В магазинчике было темно, расплатиться можно было только наличкой. В городе все встало - метро, трамваи. Зато пустили дополнительные автобусы - бензина еще хватало по-видимому.



Больше всего напрягало, что из-за отсутствия связи было долго непонятно, что происходит, и это свет вырубили в районе, в городе или во всей стране (во что сложно было поверить). Или это конец света вообще? Когда нет информации, это ужасно, конечно.

Катерина Жерносекова, Валенсия

В одночасье вся страна осталась без электричества. Насосы, вода - все взаимосвязано. Вопрос - это массовый заговор либо действительно что-то поломалось? Мы запаслись водой и продуктами, говорили, что света три дня может не быть, но потом дали.

Мария Дуке, Мадрид

Полностью пропало электричество, и телефонный интернет лежал. Заправки не работали, банковские карты не работали, метро, трамваи, лифты, светофоры не работали.

У нас по-черному шутили, что «это все Путин», выдвигали конспирологические версии, что это «подготовка Европы к чему-то», что, дескать, тестируют население на готовность к чрезвычайным ситуациям.

Ровно пять часов не было света, воды в кране, интернета и мобильной связи.

У кого есть генератор, работала связь через вайфай, картой нельзя было расплатиться, гараж не открывался, а надо было ребенка со школы забирать. Супермаркеты переполнены встревоженными людьми с водой и туалетной бумагой. Словом, пришлось понервничать.

Виктория Разруцкая, Барселона

Выглядело все как безумие: просто представьте, что в городе вообще нет электричества и время от времени появляется связь. Половина светофоров работает, половина - нет. На дорогах из-за этого было много аварий.

Но испанцы были бы не испанцы, если бы не были на позитиве даже в самые драматические моменты.

В кафешках за нал можно было посидеть, а официанты извинялись - мол, кофе не сможем сделать - света нет, вам вино или пиво?

Ксения Янчук, Аликанте

Это невиданно, чтобы по всей стране, в Европе, на несколько часов пропал свет. Я как в фильмах-катастрофах ловила в машине радиоволну. Войти в подъезд было невозможно - электрические замки не работали. Воду и молоко покупала за нал на бензоколонке.

Потом, когда включили свет, поняла, как быстро в жизни начинаешь радоваться простым вещам.

Масштаб напрягает, конечно - Испания, Португалия, Франция.

Но все старались сохранять позитив. Ни паники, ни хаоса не было, все спокойные ходили, гуляли, словно ничего не произошло. Наоборот, многие были рады, что всех отпустили с работы. Испанцы продолжали жить свою лучшую жизнь в барах и кафешках.

Знаете, в Испании есть универсальная фразочка: «Tranquila, no pasa nada» - «Расслабься, ничего страшного». Вот и в этот раз была «транквила».

Иногда кажется, что их спокойствие - это сверхсила. А если что-то идёт не по плану - это просто повод заказать ещё одну сангрию.

Сергей Радченко, Валенсия

Работаю я онлайн, поэтому случился незапланированный выходной. Когда вышел на улицу, на улице была куча людей, многие несли воду и почему-то коробки молока. Я нашел работающий универмаг, набрал там тележку еды и поехал с женой и детьми жарить мясо в парк, там общественный гриль. Хорошо так посидели под винишко. Сейчас все работает, кроме мобильной связи и лифтов в доме.

Ирина Мельник, Барселона

Я работаю в салоне и у меня как раз была клиентка на окрашивании, мы смывали краску. Вода в мойке закончилась, фен не работал. Пришлось из бутылей смывать. Так в полотенце, недокрашенная она и просидела, а потом ушла домой. Версии ходят разные - что это пожар на территории Франции или кибератака хакеров. А самые суеверные говорили, мол, как после такого не верить в пророчество про смерть последнего папы римского и конец света.

Олег, Марбелья

Это напоминало сюжет фантастического фильма, когда на Земле пропало электричество. В один момент у меня в машине отключилось радио, пропала мобильная связь и интернет. Ощущение дикое - ты просто один, полностью изолированный от всех потоков информации. Не знаешь, что происходит, чего ждать. И никто не знает. При этом кафе на набережной были забиты народом. Платить можно было только наличными. Однако официанты принимали заказы и у тех, у кого были только карты - они записывали данные людей в блокнот с сумами, сколько те должны и под честное слово, что деньги потом вернут. Картами расплатиться было нельзя. Только к вечеру нашел место, где работает мобильный интернет. Тут же начал искать где купить электрогенераторы. Благо опыт отключений света в Киеве есть.