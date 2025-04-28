Все атомные электростанции Испании остались без внешнего электроснабжения из-за глобального блэкаута, который сегодня накрыл Пиренейский полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Как говорится в сообщении, сегодня в Испании зафиксирована потеря внешнего электроснабжения на всех семи атомных электростанциях страны.

"Все энергоблоки остановлены в штатном режиме. Дизель-генераторы работают исправно, поддерживая критические системы безопасности. Охлаждение реакторов продолжается стабильно, все требования ядерной безопасности соблюдены. Национальный регулятор Испании (CSN) оперативно активировал кризисные протоколы", - заявили в "Энергоатоме".

Между тем, как сообщает агентство Reuters, МВД Испании решило объявить чрезвычайное положение после глобального отключения электроэнергии.

По данным агентства, чрезвычайное положение будет действовать в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой.

Тем временем премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что из-за блэкаута Министерство внутренних дел берёт на себя руководство в Андалусии, Эстремадуре и Мадриде, передает El Pais.

Глава правительства призывает людей воздержаться от поездок, использовать мобильные телефоны только для коротких звонков и избегать перегрузки экстренных служб.

Компания Red Eléctrica расследует причины инцидента, который затронул также Португалию. Директор службы эксплуатации Red Eléctric Эдуардо Прието заявил в 14:47, что это отключение является "исключительным и совершенно необычным" случаем, и что на устранение последствий потребуется от 6 до 10 часов, то есть проблема не будет решена до ночи.

Отключение электроэнергии привело к полной остановке железнодорожного сообщения. Министерство транспорта предупредило, что восстановление движения поездов средней и дальней дальности в понедельник маловероятно.

Напомним, сегодня в Западной Европе произошло массовое отключение света. Электричество внезапно пропало в Испании, Португалии, Андорре, Бельгии, Германии и Франции.

В Португалии заявили, что из-за экстремальных перепадов температуры в Испании произошли "аномальные колебания" в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети.

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