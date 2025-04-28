Причиной масштабного блэкаута в Испании, Португалии и нескольких других странах Западной Европы могло стать редкое атмосферное явление, и перебои со светом продлятся еще неделю.

Об этом заявил португальский сетевой оператор REN, его цитирует британский телеканал Sky News.

В компании утверждают, что из-за экстремальных перепадов температуры в Испании произошли "аномальные колебания" в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети.

На полное восстановление сети может потребоваться неделя.

В Испании свет пропал на всей территории, кроме Канарских и Балеарских островов. Правительство Испании создало антикризисный комитет, который собрался в штаб-квартире национального оператора электросетей компании Red Eléctrica.

По оценке экспертов, прямой экономический ущерб от блэкута для Испании, Португалии и Франции может быть на уровне 100-200 миллионов евро в сутки. А в случае дальнейшего отсутствия поставок электроэнергии ущерб будет нарастаться словно снежный ком.

Ранее в Португалии предположили, что причиной блэкаута могла стать кибератака.

Между тем в Украине на прошлой неделе войска РФ уничтожили предприятие, которое питало светом Херсон.