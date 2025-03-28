Еврокомиссия порекомендовала гражданам Евросоюза запастись продуктами и предметами первой необходимости на 72 часа в связи с возможным риском войны.

Об этом говорится в 17-страничном проекте "Стратегии готовности к кризисным ситуациям", который западные медиа опубликовали 25 марта.

Документ предлагает укрепить гражданскую и военную сферы и подготовить граждан к быстрой реакции на вероятные чрезвычайные ситуации. Согласно стратегии каждый гражданин ЕС должен быть способен автономно выживать в сложных условиях в течение хотя бы трех суток. Для этого Еврокомиссия составила список вещей, необходимых в первые критические часы:

питьевая вода (минимум 2 литра на человека в день);

не портящаяся пища на три дня;

радио на батарейках или с ручным приводом;

фонарики и дополнительные батарейки;

средства первой медицинской помощи и лекарства по рецепту;

важные документы (удостоверение личности, страховка, банковские реквизиты) в водонепроницаемой упаковке;

наличные деньги (банкоматы могут не работать при отключении света);

средства личной гигиены;

одеяла и тёплая одежда;

повербанки для смартфонов;

многоцелевой инструмент, свисток, скотч.

Кроме войны ЕС готовится к другим возможным угрозам, в том числе:

стихийным бедствиям (наводнения, лесные пожары, землетрясения и экстремальные погодные явления);

техногенные катастрофы (промышленные аварии, технологические сбои и пандемии);

гибридные угрозы (кибератаки, кампании по дезинформации, саботаж критически важной инфраструктуры);

геополитические кризисы (вооруженные конфликты).

Представители ЕС отметили, что проект стратегии нельзя расценивать как призыв к паническим закупкам или накоплениям запасов. К тому же рекомендации не являются обязательными для выполнения. Как заявляют чиновники ЕС, эта инициатива не является и сигналом того, что война неизбежна, но готовиться к ней необходимо.

В Венгрии расценили проект как троллинг.

"Мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет… Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале ХХІ века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа? Если искать объяснение, вывод один: Брюссель готовится к войне, хотя мирные инициативы набирают обороты. Ждем ответа от Еврокомиссии: зачем нам 72-часовой план выживания? Почему ЕС хочет продолжать войну, когда мирный диалог выглядит более перспективным?" - задал риторический вопрос глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На днях в Польше высокопоставленный чиновник заявил, что с существующим запасом боеприпасов в случае войны страна сможет обороняться не больше двух недель.

При этом в Польше намерены обязать всех мужчин пройти военную подготовку.