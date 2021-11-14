В в сауне одного из отелей Николаева между двумя молодыми людьми произошел конфликт, который привел к смерти одного из участников. Преступник попытался скрыться с месте преступления, но его задержали другие отдыхающие из этой компании.

Об этом сообщает Национальная полиция Николаевской области.

На месте происшествия правоохранительные органы установили, что компания из 4 человек отдыхала в сауне и распивала алкогольные напитки.

В какой-то момент двое молодых людей из этой группы начали ссориться, после чего произошла потасовка, в результате которой 21-летний парень ножом в шею и спину ударил своего 23-летнего товарища.

От полученных ранений пострадавший скончался на месте, а злоумышленник, осознав содеянное, попытался сбежать, но сделать это ему помешали остальные товарищи. Молодые люди вызвали полицию, после чего правоохранительные органы доставили преступника в участок.

По указанному факту полиция проводит расследование уголовного производства по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины). Теперь 21-летнему преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время полиция решает вопрос о сообщении задержанному в подозрении и избрании меры пресечения.

Подозреваемый в умышленном убийстве - 21-летний житель Николаева.

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