Начиная с 1 января 2022 года Германия сменяет Великобританию в качестве председателя в "Большой семерке" (G7) и заявляет о том, что в ее планы входит полная концентрация на нескольких целях.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle, которое перечисляет основные цели Берлина.

"Сосредоточение внимания на главном должно быть основой для целенаправленной работы программы, которую мы наметили для этого председательства", - заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

Издание пишет, что ФРГ прежде всего продолжит совместные действия в борьбе с пандемией коронавируса, которые были начаты во время председательства Великобритании.

Кроме того, известны формулировки других задач, которые Германия планирует воплотить в G7, а именно:

остановить глобальное потепление невозможно без сотрудничества с Китаем. Однако пока неизвестно, насколько власти Пекина будут заинтересованы в кооперации со странами G7.

США останется для ФРГ важнейшим партнером.

организовать единую политику в отношении РФ. Для реализации этой цели Германия намерена укреплять сотрудничество со всеми странами "Большой семерки".

Что касается второй задачи, то новый канцлер Германии Олаф Шольц зачвлял: "с президентом США Джо Байденом мы едины в мнении о том, что страны либеральной демократии должны показать, что они могут предоставить честные и справедливые ответы на вызовы ХХІ века".

А по поводу третьей задачи Берлин предупредил Москву, что в случае агрессии по отношению к Украине Россию ожидают "огромные последствия". И Шольц предупреждал, что "любое нарушение территориальной целостности будет оплачено высоко, и мы заявляем об этом в один голос с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками".

Напомним, глава МИД Германии Бербок выступила против поставок оружия Украине. В одном из последних интервью Бербок сказала, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине.

Ранее "Страна" писала о том, что послы G7 обсудили с главой НБУ выполнение обязательств по программе МВФ.

Также мы сообщали, что послы G7 потребовали от Верховной Рады срочно принять закон об СБУ без каких-либо правок.