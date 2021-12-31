Группу послов G7 в Украине в 2022 году возглавит посольство Германии, сменив председательствующих в 2021-м британских дипломатов. Об этом сообщается в Тwitter послов G7 в Украине.

"Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, глава МИД Германии Бербок выступила против поставок оружия Украине. В интервью dpa, текст которого размещен на сайте МИД ФРГ, Бербок сказала, что разрешение на продажу Берлином вооружений для ВСУ не принесет дополнительной безопасности Украине. Отметим, что Беброк является лидером партии "зелёных", которая из всех политсил Германии более всего настроена против России.

Ранее "Страна" писала о том, что послы G7 обсудили с главой НБУ выполнение обязательств по программе МВФ.

Также мы сообщали, что послы G7 потребовали от Рады срочно принять закон об СБУ без каких-либо правок.