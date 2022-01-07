Президент Франции Эманнюэль Макрон заявил, что в ближайшее время планирует снова провести переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на словам французского президента, который заявил об этом сегодня, 7 января, на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза.

"Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры", - отметил французский лидер.

Напомним, ранее мы писали о том, что главы Французского и Российского государств недавно уже проводили переговоры, в ходе которых они обсуждали невыполнение Украиной "Минских договоренностей". Кроме того, тогда Путин заявил, что возможность проведения нового саммита в "нормандском формате" зависит от конкретных шагов Киева по реализации минского "Комплекса мер".

Между тем, вчера, 6 января, в Москве окончились переговоры замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Они продолжались 4,5 часа. На встрече, организованной по инициативе российской стороны, главной темой обсуждения стало урегулирование ситуации на востоке Украины.