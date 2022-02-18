Британский таблоид The Sun написал, что если Россия не отведет войска от границ Украины в срок, то Запад должен ввести санкции. В редакционной статье сообщается, президенту РФ нельзя уступать, поскольку он все еще может принять решение вторгнуться в Украину.

Соответствующий материал опубликовал "The Sun".

"Мы должны ввести санкции против России, если Путин не уложится в срок для вывода войск. Запад не должен сгибаться. Он не должен уступать Путину ни на дюйм. Он еще может сойти с ума, вторгнуться в Украину и увидеть, как тысячи молодых людей возвращаются в Москву в гробах", - сказано в сообщении.

Указано, что если "Путин не уложится в срок для вывода войск от границ Украины", то должны последовать санкции. При это высказывается мнение, что Кремль хочет держать Европу на грани войны в течение недель, а то и месяцев, чтобы добиться важных уступок.

"Он не должен получить ничего. Пройдут годы, если Украина когда-нибудь вступит в НАТО, чего Путин боится. Но эту возможность нужно сохранить. Путин возглавляет кровавый режим. Его слова ничего не стоят: фальшивое отступление, заявления о невиновности, ложь за ложью", - сказано в тексте.

Предполагается, что может произойти атака "под чужим флагом".

Напомним, 15 февраля Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков отвода российских войск от границ Украины.

Журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно" разбиралась, зачем западный союзник напугал весь мир российским вторжением в Украину и чего теперь ждать на виртуальных фронтах.