В Германии допустили, что заморозка проекта "Северный поток-2" не означает, что он никогда не будет введен в эксплуатацию. Об этом заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек, сообщает ТАСС.

"Решение кабмина ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока-2" не означает, что он никогда не будет запущен", - сообщил глава Минэкономики ФРГ.

Как сообщалось, Хабек ранее не исключал и полной остановки этого российского проекта.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц распорядился остановить сертификацию газопровода, его распоряжение было сразу же выполнено Министерством экономики.

Отметим, что в ноябре 2021 года Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

В январе Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации газопровода. После чего Федеральное сетевое агентство Германии должно было возобновить временно приостановленную сертификацию трубопровода.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого Запад заявил о намерении ввести против РФ санкции. В свою очередь, на фоне этих событий Минэкономики Германии после распоряжения Шольца уже остановило процесс сертификации "Северного потока 2".

Подробнее о том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР", - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"