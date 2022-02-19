По украинским Телеграм-каналам и СМИ расходится новость о том, что взрыв в Луганске на газопроводе - это фейк. И что взрыв произошел ровно год назад.

Взрыв в Луганске 16 февраля 2021 года действительно был примерно в том же месте на газопроводе, что и 18 февраля 2022-го. Но и сегодняшний взрыв - тоже.

Очевидно, что это два разных взрыва. И то, что они произошли с интервалом в год, абсолютно не означает, что информация о последнем по времени - фейк.

"Страна" нашла видео взрыва год назад (слева) и видео пятничного взрыва (справа), которые публиковали жители Луганска. По ним становится ясно, что взрыв 18 февраля был.

Ранее "Страна" сообщала об этом происшествии и приводила комментарий "Луганскгаза". В организации заявили, что в район газопровода в Малую Вергунку после звонков о крупном возгорании выехали аварийные бригады.

Также мы рассказывали, что вскоре после новости о взрыве в Малой Вергунке появились сообщения о втором подобном ЧП - взрыве в луганском поселке Металлист. Очевидцы пишут, что второй взрыв произошел на газовой насосной станции, расположенной в поселке.