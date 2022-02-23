Министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключает, что проект "Северный поток-2" может быть полностью остановлен. По его словам, Берлин координируется с европейскими и американскими партнерами, передает РИА Новости.

"Это тоже может произойти (полная остановка проекта - Ред.). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами", - сказал Хабек.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц распорядился остановить сертификацию газопровода, его распоряжение было сразу же выполнено Министерством экономики.

Отметим, что в ноябре 2021 года Германия приостановила процесс сертификации газопровода, поскольку, согласно требованиям Федерального сетевого агентства, оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

В январе Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочку для сертификации газопровода. После чего Федеральное сетевое агентство Германии должно было возобновить временно приостановленную сертификацию трубопровода.

В понедельник, 21 февраля, Путин подписал указ о признании "ЛДНР". После этого Запад заявил о намерении ввести против РФ санкции. В свою очередь, на фоне этих событий Минэкономики Германии после распоряжения Шольца уже остановило процесс сертификации "Северного потока 2".

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