Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что пока ФРГ занимает последовательную линию, чтобы не поставлять летальное оружие Киеву.

"Пока Берлин удерживает достаточно последовательную линию - поставки летального оружия на Украину исключаются", - заявил Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия 24".

В своем объяснении он вспомнил Вторую мировую войну: "Немцам трудно себе представить, чтобы немецким оружием опять стреляли в русских", - сказал Нечаев.

Напомним, в начале февраля Киев направил Берлину список желаемого вооружения, после чего в Бундестаге призвали к сдержанности в вопросах оружия.

Также мы писали о том, что посол Мельник назвал военную помощь Германии, пообещавшей поставить Киеву пять тысяч немецких касок, "каплей в море".

А 19 февраля глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених раскритиковал украинского посла в ФРГ Андрея Мельника из-за его призывов продавать оружие Украине и поставить "ультиматум Путину".

Журналист "Страны" Антонина Белоглазова в своем опросе узнавала у киевлян, что они думают о поставках оружия в Украину.