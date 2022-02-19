В Германии глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених украинского посла в ФРГ Андрея Мельника из-за призывов продавать оружие Украине и поставить "ультиматум Путину".

Об этом политик заявил в интервью Waz.de.

"Германия пытается найти дипломатическое решение конфликта на Донбассе. Действия украинского посла при этом никак нельзя назвать полезными. Требуя от канцлера поставить ультиматум российскому президенту, он перешел границы. Мы должны сделать все, чтобы активнее использовать дипломатические возможности, а не только обсуждать военные шаги", - сказал он.

В то же время Мютцених уточнил, что существующий конфликт можно решить только дипломатическим, а не военным путем.

"Конфликт можно разрешить только дипломатическим, а не военным путем. Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. В долгосрочной перспективе все страны в Европе должны прийти к безопасности в рамках общеевропейской организации", - уточнил он.

Напомним, в начале февраля Киев направил Берлину список желаемого вооружения, после чего в Бундестаге призвали к сдержанности в вопросах оружия.

Также мы писали о том, что посол Мельник заявлял, что военная помощь Германии, пообещавшей поставить Киеву пять тысяч немецких касок, является "каплей в море".

Журналист "Страны" Антонина Белоглазова в своем опросе узнавала у киевлян, что они думают о поставках оружия в Украину.