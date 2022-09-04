Изюмский лес в Харьковской области полностью уничтожен огнем.

Об этом рассказал в интервью "Суспільному" заместитель руководителя ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.

"Изюмский лес — он в зоне оккупации. Также очень сильно горел. Мы брали информацию со спутников. Тепловое излучение, фиксируемое спутниками… Мы понимаем, что у нас нет возможности туда выехать, посмотреть, проверить. Но мы понимаем по той информации со спутников, что Изюмского леса нет, он сгорел", — сказал Торяник.

Отметим, что в лесах около Изюма уже почти полгода идут ожесточённые бои.

Ранее мы писали, что в середине августа в Закарпатской области бушевали лесные пожары.

Напомним, война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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