Президент России Владимир Путин и экс-гимнастка Алина Кабаева регулярно бывают вдвоем в резиденции президента РФ на Валдае, однако вместе их никогда не видели даже на закрытых вечеринках.

Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Проект" в своем расследовании про российскую гимнастку, которую СМИ давно связывают с президентом РФ.

Была даже информация, что она родила от Путина трех детей.

Источники "Проекта" утверждают, что в "курсе этой операции прикрытия лишь высшие офицеры ФСО".

По данным издания, для Кабаевой в резиденции на Валдае даже построили отдельный дом.

На территории резиденции также построили детскую площадку и небольшую трассу для картинга. Отметим, что картингом занимается десятилетний внук Путина Роман Фаассен.

Регулярно на Валдае бывают и пять ближайших помощниц Кабаевой, а ее двоюродная сестра владеет там недвижимостью.

Также "Проект" называет Кабаеву владелицей "самой большой квартиры" России - пентхауса площадью 2600 квадратных метров в Сочи. А квартиры на соседних с пентхаусом этажах принадлежат бабушке гимнастки.

На фото, как заявляет "Проект" интерьер резиденции на Валдае.

Напомним, в августе в США ввели санкции против Кабаевой, а еще в мае Великобритания ввела санкции против бывшей гимнастки и братьев Путина.

Также сообщалось, что в РФ построили для Путина секретную железную дорогу, которая ведет к его резиденциям.