СМИ показали фото резиденции Путина на Валдае, рядом с которой построен дом для Кабаевой
Президент России Владимир Путин и экс-гимнастка Алина Кабаева регулярно бывают вдвоем в резиденции президента РФ на Валдае, однако вместе их никогда не видели даже на закрытых вечеринках.
Об этом сообщает оппозиционное российское издание "Проект" в своем расследовании про российскую гимнастку, которую СМИ давно связывают с президентом РФ.
Была даже информация, что она родила от Путина трех детей.
Источники "Проекта" утверждают, что в "курсе этой операции прикрытия лишь высшие офицеры ФСО".
По данным издания, для Кабаевой в резиденции на Валдае даже построили отдельный дом.
На территории резиденции также построили детскую площадку и небольшую трассу для картинга. Отметим, что картингом занимается десятилетний внук Путина Роман Фаассен.
Регулярно на Валдае бывают и пять ближайших помощниц Кабаевой, а ее двоюродная сестра владеет там недвижимостью.
Также "Проект" называет Кабаеву владелицей "самой большой квартиры" России - пентхауса площадью 2600 квадратных метров в Сочи. А квартиры на соседних с пентхаусом этажах принадлежат бабушке гимнастки.
На фото, как заявляет "Проект" интерьер резиденции на Валдае.
Напомним, в августе в США ввели санкции против Кабаевой, а еще в мае Великобритания ввела санкции против бывшей гимнастки и братьев Путина.
Также сообщалось, что в РФ построили для Путина секретную железную дорогу, которая ведет к его резиденциям.