Лидеры некоторых государств, осудивших Россию за полномасштабное вторжение в Украину, после 24 февраля 2022 года продолжали поддерживать коммуникацию с Владимиром Путиным.

Об этом говорится в материале украинского аналитического центра Ascolta.

Центр подсчитал количество телефонных разговоров и личных встреч Владимира Путина с лидерами других государств, которые проводились в период с 24 февраля 2022 года по 30 марта 2023 года. Всего за 400 дней войны глава Кремля провел 183 официальных телефонных разговора с лидерами других государств. Наиболее часто Путин говорил с лидерами Турции, Армении, Франции и Германии - более 10 раз за эти 400 дней.

По итогам 2022 года Эмманюэль Макрон получил первенство в списке наиболее частых коммуникаций с Путиным (12 телефонных разговоров), за что подвергался критике как со стороны Украины, так и со стороны западных лидеров. При этом с начала 2023 года Макрон не провел ни одного телефонного разговора с Путиным.

В то же время в эту цифру не входят те беседы, которые были засекречены либо не освещались публично. Кроме этого, Путин осуществил несколько официальных визитов в другие государства, а также принял участие в нескольких саммитах и неформальных встречах с лидерами других государств.

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