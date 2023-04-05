Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году.

Об этом сообщают российские медиа в среду, 5 апреля.

Фестиваль пройдет в России в феврале-марте 2024-го, то есть накануне президентских выборов в РФ.

Председателем оргкомитета по подготовке мероприятия назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который отвечает за внутреннюю политику, в том числе, и за подготовку к выборам.

Росмолодежь уже заявила, что ожидает собрать 20 тысяч участников из, по меньшей мере, 100 стран.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов – это детище СССР, который задумывался как фестиваль левых молодежных организаций. И, в годы холодной войны, активно использовался Советским Союзом для продвижения своей идеологии и влияния, особенно в странах третьего мира. С которыми Россия и сейчас пытается активно развивать отношения в противовес Западу.

В Москве фестиваль проводился в 1957 и 1985 годах. В 2017 году последний, на данный момент, фестиваль прошел в Сочи.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле начали готовиться к президентским выборам 2024 года с учетом участия в них Владимира Путина.

Также "Страна" писала, что, несмотря на войну, украинский фильм "Кроткая" попал в программу Московского кинофестиваля прошлого года.